في عيد ميلاده.. رحلة مورجان فريمان من الطيران العسكري لـ هوليوود

يعد الفنان مورجان فريمان واحدًا من أشهر فناني هوليوود، قدم خلال مشوار الفني عدة أعمال حققت نجاحًا كبيرًا، بدأها في السينما عام 1967 عبر تقديمه فيلم "Hello Dolly"، ثم عام 1971 حينما أطل على جمهوره ببرنامج الأطفال "The Electric Company" ليصبح وجه مألوفًا على شاشة التلفزيون.

ولد الفنان مورجان فريمان في مثل هذا اليوم 1 يونيو عام 1937 في ولاية تينيسي الأمريكية، ورغم أنَّه أحب التمثيل منذ سن صغيرة، إلا أنّ فريمان إنضم إلى القوات الجوية بعد انتهاء دراسته بالمرحلة الثانوية ليصبح طيارًا مقاتلًا، ليدرك بعد ذلك بأنه لا يريد استكمال هذا الطريق واتجه للتمثيل وبدأ حياته الفنية بعدد من الأدوار الصغيرة التي حققت نجاحًا ملحوظًا، حتى وصوله لأداء شخصيات كبيرة في عدد من الأفلام ويعد من أكبر نجوم هوليود.

ومن أشد المواقف غرابة في حياة "فريمان" أنَّه مارس التمثيل لأول مرة حينما كان طفلًا يبلغ من العمر 12 عامًا وكان عقابًا له، في ذلك الوقت كان معجبًا بفتاة وهي زميلته بالمدرسة وسحب المقعد من أسفلها فتمّ عقابه بالمشاركة في مسابقة الدراما بالمدرسة، وهنا كانت المفاجأة فكان أداؤه على خشبة المسرح طبيعيًا، ونال مرتبة الشرف بتلك المسابقة.

مر "فريمان" ببعض العثرات خلال فترة السعبينيات، فعمل ببعض الأفلام التي لم تحقق ما يتمناه وانفصل عن زوجته بنهاية السبعينيات، حتى جاء عام 1987 والذي اعتبره نقطة مهمة في مسيرة "فريمان" الفنية.

وفي ذلك الوقت، شارك "فريمان" بفيلم Street Smart وجسّد الدور بأداء جيد أهله لأن يحصل على ترشيح لجائزة الأوسكار كأفضل ممثل مساعد، وحينها قالت الناقدة السينمائية بولين كايل عنه: "هل مورجان فريمان أعظم ممثل أمريكي؟"، ليحصل بعدها ذلك بعامين على المزيد من التكريمات والجوائز مثل: جائزة جولدن جلوب لأفضل ممثل، ورشح مرة ثانية لجائزة الأوسكار لينطلق "فريمان" في سلسلة من النجاح المتوالي خلال فترة الثمانينيات.

مع بداية فترة التسعينيات، كان موجان فريمان قد أصبح نجما سينمائيا يؤدي أدوار البطولة في أفلام مثل The Shawshank Redemption" Seven ، Deep Impact".

مشوار فني ممتد لسنوات عديدة حقق من خلالها مورجان فريمان العديد من الجوائز مثل فوزه بجائزة أوسكار لأفضل ممثل مساعد في فيلم Clint Eastwood's Million Baby Baby عام 2005، وفي حفل جولدن جلوب عام 2012، حصل فريمان على جائزة "سيسيل ديميل" عن مساهماته البارزة في عالم الترفيه.

قدم مورجان فريمان 75 فيلمًا سينمائيًا على مدار مشواره الفني وكان آخرها "The Poison Rose، Angel Has Fallen".