مدبولي عن أزمة كورونا: لا تحتمل أي تقاعس.. "حلوا أي مشكلة فورا"

شدد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ضرورة التعامل بحسم مع ما قد يواجهوه المحافظين من عدم التزام أي من الأطقم الطبية بالتواجد في مواعيد النوبتجيات الخاصة بهم في المستشفيات.

مدبولي للمحافظين: لكم كامل الصلاحيات في التعامل بحسم مع أي تقاعس وقت أزمة كورونا

ووجه رئيس الوزراء، خلال ترؤوسه اجتماع مجلس المحافظين اليوم عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، بالاطمئنان بشكل يومي على توافر المستلزمات الطبية بجميع المستشفيات التابعة لكل محافظة، وأن يطلب تقريراً يومياً بحجم الامدادات المتوافرة بها، بحيث يكفي هذا الحجم الاحتياجات اللازمة للمستشفيات، وألا يكتفي أي محافظ بالتأكد من توافرها في المخازن فقط، بل يجب التأكد من وصولها إلى الأطقم الطبية.

وقال رئيس الوزراء: "لكم كامل الصلاحيات في التعامل بمنتهى الحسم مع هذا الملف، لأن هذه المرحلة لا تحتمل أي تقاعس في أداء أي مسؤول من القائمين على مواجهة أزمة انتشار جائحة كورونا، وأي مشكلة تواجه المحافظين يتم التنسيق مع وزارة الصحة والسكان مباشرة لحلها على الفور؛ باعتبار أن كل محافظ لديه عدد محدود من المستشفيات التابعة له، ويمكنه المرور اليومي عليها للاطمئنان على توافر هذه المستلزمات بها".