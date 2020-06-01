روسيا تمد إغلاق حدودها أمام الجميع باستثناء الوفود الرسمية

أعلن المتحدث باسم الرئيس الروسي، دميتري بيسكوف، أن موسكو لم تقرر بعد فتح الحدود أمام الأجانب، مشيرا إلى أن نظام الحدود المغلقة لروسيا لا يطبق على وفود الدول الرسمية بما في ذلك المشاركون في العرض العسكري بمناسبة عيد النصرعلى الفاشية.

وقال بيسكوف: "حتى الآن، لم يتم اتخاذ أي قرارات بشأن فتح الحدود أمام جميع الأجانب والسياح، لذلك لا يمكن القول عما إذا كانت مثل هذه القرارات ستتخذ بحلول تاريخ العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على الفاشية"، وفقا لما نشرته وكالة "سبوتنيك".

وأضاف المتحدث باسم الرئيس الروسي: "على أي حال، لا ينطبق نظام الإغلاق على زيارات وفود الدول الرسمية".

وكان الكرملين قد أعلن في وقت مضى أن مسألة فتح روسيا لحدودها بعد الانتهاء من جائحة كورونا هي قرار سيتخذه رئيس البلاد بالتنسيق مع الحكومة الروسية، واللجنة الطبية المولجة بوضع التقارير اليومية بشأن المصابين بفيروس كورونا المستجد في البلاد.