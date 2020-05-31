لأول مرة.. الشباب والرياضة تطلق برنامجا لايف بالإنجليزية الخميس

تستعد وزارة الشباب والرياضة "مكتب الشباب الأفريقي- الإدارة المركزية للبرامج الثقافية والتطوعية"، لإطلاق أولى حلقات برنامج المواطن العالمي، الخميس المقبل.

ويستهل البرنامج أولى حلقاته باستضافة أحد النماذج الشابة الملهمة عالميا، وهو أول برنامج لايف بالإنجليزية تطلقه الوزارة لدعم مفهوم الوحدة والمشاركة العالمية، وتسليط الضوء على تجارب شبابية ناجحة عالميا.

ومن المقرر بث الحلقات على الهواء مباشرة عبر صفحة وزارة الشباب والرياضة الرسمية، صفحة مكتب الشباب الأفريقي، صفحة ناصر الشبابية، صفحة نموذج محاكاة الاتحاد الأفريقي وصفحة مشروع بذور التعليمي، إضافة إلى موقع يوتيوب.

وتضم قائمة ضيوف البرنامج عددا من صناع القرار والقادة الشباب من مختلف دول العالم وفي مختلف المجالات، بهدف بث رسائل إيجابية لشباب العالم من قلب القاهرة، وخلق حلقة وصل بين الشباب وصناع القرار، ما يسهم في إعداد كوادر شبابية قادرة على إحداث تغيير ملموس على أرض الواقع.

ويأتي البرنامج ضمن استراتيجية وزارة الشباب والرياضة التي تسعى لتمكين الشباب وتعزيز دورهم في مواجهة الأزمات العالمية، إيمانا منها بقدرة الشباب على مواجهة الأزمات من خلال مختلف الأنشطة والبرامج التوعوية والتفاعلية.

ويدير حلقات البرنامج أميرة سيد وهي صحفية بجريدة إيجبشان جازيت التي تعد أولى الصحف الناطقة باللغة الإنجليزية في الشرق الأوسط، فضلا عن كونها ممثلا لمصر ببرلمان الشباب العالمي للمياه، وشاركت في تغطية العديد من الفعاليات الدولية داخل وخارج مصر.