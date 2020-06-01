القوى العاملة: نسعى لاستمرار عجلة الإنتاج مع اتخاذ التدابير الوقائية

قال الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، إنّ الدولة تسعى لاستمرار عجلة التنمية وعدم تعطل عجلة الصناعة والإنتاج أو إيقافهما، مع اتخاذ التدابير الاحترازية لعدم تفشي فيروس كورونا.

وأضاف سعفان، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، الذي تقدمه الإعلامية دينا عبدالكريم، والمذاع على الفضائية المصرية الأولى، أنّ محافظة القيادة السياسية على اتباع التدابير الوقائية ضد كورونا، يأتي لضمان سلامة العاملين مع استمرار الصناعة ووضع مقترحات لتطويرها، موضحا أنّ أحد الاقتراحات التي جرى تقديمها، تقضي بقضاء 14 يوما للعامل في العمل ومثلهم في منزله لتخفيف أعداد العاملين.

وأكد أنّ الوزارة تتابع عن كثب تطبيق الإجراءات الاحترازية من قبل المصانع والمنشآت والشركات لحماية العاملين فيها، مشيرا إلى أنّ الوزارة تشدد على التدابير الاحترازية التي أقرتها الدولة من إجراءات وقائية شخصية مثل الماسكات والقفازات، ويتابعهم في هذا الشأن مفتشي العمل والسلامة والصحة المهنية خلال الـ43 يوما الماضيين.