القوى العاملة: سنتخذ الإجراءات الاحترازية اللازمة أثناء العمل بالمصانع

أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة، على ضرورة الحفاظ على حياة العمال، ولن يكون ذلك إلا من خلال اتخاذ كل إجراءات الوقاية والاحتياطات المشددة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وأضاف الوزير أن عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية سيتسبب في غلق المصانع وأخطرها مصانع الأغذية، وتابع قائلا: "لو مصانع الأغذية أغلقت بسبب ظهور أي حالات كورونا، الناس هتجوع"، مطالبا بضرورة الالتزام بالإجراءات التي أعلنت عنها وزارة الصحة من جانب جميع أطراف العملية الإنتاجية.

جاء ذلك اليوم خلال اللقاء الذي عقده محمد سعفان وزير القوى العاملة، بحضور الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، واللواء صلاح عبدالله رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات النساجون الشرقيون، على هامش جولته التفقدية لعدد من مصانع مدينة العاشر من رمضان للوقوف على الإجراءات الاحترازية للوقاية من تداعيات فيروس كورونا، وذلك في أول أيام العمل الرسمية بعد انتهاء إجازة عيد الفطر المبارك.

وطالب وزير القوى العاملة، أصحاب المصانع والشركات بتكليف مسؤولي إدارات الموارد البشرية، بتخصيص ربع ساعة على الأقل يوميا لإعطاء محاضرات توعية للعاملين بكل منشأة، بأخطار الفيروس، وكيفية الوقاية منه، والالتزام بكل الإجراءات الاحترازية، وأهمها ارتداء الكمامات والقفازات، وتعقيم وتطهير كل أركان وجنبات المنشآت وتعقيم الأيدي والتباعد الآمن عند التعامل.