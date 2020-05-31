وزير القوى العاملة: تكليف مراكز التدريب بتصنيع الكمامات

أعلن محمد سعفان وزير القوى العاملة، أنه قرر تكليف مديرية القوى العاملة بالشرقية بإسناد مهمة تصنيع الكمامات لمراكز التدريب التابعة لمديريات القوى العاملة لتوفير احتياجات العمال من الكمامات اللازمة.

جاء ذلك خلال زيارته لمدينة العاشر من رمضان يرافقه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، لتفقد عدد من المصانع لمتابعة مدى التزام أصحابها بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية المتخذة لمواجهة فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة العاملين وتوفير بيئة عمل آمنة.

وأضاف أنه عند التصنيع ستكون أول جهة لها الأولوية للحصول على الكمامات هي المصانع.