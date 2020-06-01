3.5 مليون طن صادرات زراعية.. وفتح أكثر من 35 سوقا جديدا حول العالم

قال المهندس إسلام فرحات، مشرف وحده تحاليل مخاطر الآفات بالحجر الزراعي، إنّه ومع بداية يونيو الحالي، وصل عدد الصادرات الزراعية المصرية لـ3.5 مليون طن: "ده رقم ممتاز".

وأضاف فرحات، خلال استضافته ببرنامج "8 الصبح"، وتقدمه الإعلامية آية جمال الدين، والمذاع على فضائية DMC: "بلغت الصادرات من الموالح 1.4 مليون طن، و620 ألف طن بطاطس، و220 ألف طن بصل، و25 ألف طن ثوم، و3 آلاف طن من العنب"، موضحا أنّ القيمة الدولارية بالنسبة للمنتجات الزراعية زادت بنسبة كبرى لم تصل إليها من قبل: "سعر كرتونة البرتقال المصري في المملكة العربية السعودية 75 ريالا، وفي بعض الدول الأوروبية لـ13.5 يورو".

وأكد أنّه وبداية من 2018 جرى فتح أكثر من 35 سوقا جديدا للتصدير حول العالم، وتنافسنا في الموالح إسبانيا والمغرب، بينما تنافسنا تركيا في البطاطس: "قدرنا نتفوق عليهم"، مشيرا إلى أنّه ومع بداية عمل المدارس والمصانع في الدول الأوروبية سيؤدى بدوره إلى زيادة الطلب على المنتجات المصرية، خلاف وجود الأيدي العاملة في مصر، وقدرة مصر في التحول من سوق احتكار لسوق منافسة احتكارية: "اعتمدنا على تنويع المنتج المصدر".