خبراء اقتصاد عن زيادة صادرات المحاصيل الزراعية: الخروج من الأزمة

أكد عدد من خبراء الاقتصاد على احتياج الدول فى ظل انتشار أزمة فيروس "كورونا" إلى المحاصيل الزراعية، بعيدا عن المواد الصناعية والترفيهية، لتوفير حاجتها من الأمن الغذائى، مشيرين إلى أن هذه الصادرات هى السبيل الوحيد للخروج من الأزمة، ويجب ضرورة التركيز على مختلف المنتجات الغذائية المصرية، لأنها تعد بمثابة "فرصة ذهبية" لوجود المنتج المصرى بقوة داخل الأسواق الخارجية، فى حين حظرت صادرات بلاد أخرى، تخوفا من انتشار العدوى.

يقول وائل النحاس، الخبير والمحلل الاقتصادى، إن تصدير المحاصيل الزراعية هو السبيل الوحيد المتاح حاليا للخروج من الأزمة، وإنعاش سوق الاقتصاد المصري، وذلك لاحتياج عدد كبير من الدول إلى توفير الأمن الغذائى، للمرور من أزمة "كورونا"، غير ملتفتين لأى سبيل من سبل الكماليات أو الترفيه، مضيفا أن عملية التصدير تعد المستقبل بالنسبة لعملية الاقتصاد داخل المجتمع خلال الفترة الراهنة، لأنها تستطيع التعويض عن الفائض من العملات الأجنبية التى انخفضت نسبتها مع بداية ظهور الفيروس، والذى ترتب عليه إغلاق الفنادق ووقف السياحة، وإنخفاض الدخل القومى بشكل عام.

وأشار "النحاس" إلى ضرورة التركيز الفترة المقبلة على المحاصيل الزراعية المختلفة، كى نستطيع تصدير كميات أكبر، وذلك من خلال دراسة جيدة للدول الأكثر احتياجا لتلك المحاصيل بسبب الأوضاع الصحية التى تمر بها البلاد، موضحا أن هناك عددا من الدول رفعت الحظر عن المنتجات المصرية، ما سمح بتواجدها داخل الأسواق، ولكن ما زال الطلب متزايدا على المحاصيل الزراعية بشكل عام، وهذا القرار يعد بمثابة "فرصة ذهبية" لكى تفرض المنتجات المصرية نفسها بشكل كبير فى مجال التصدير للخارج، خاصة فى حين إيقاف تصدير عدد من الدول الأخرى.

كما أشار الخبير الاقتصادى إلى ضرورة الالتفات إلى تصدير البقوليات والمجمدات والمعلبات، بجانب المحاصيل الزراعية، كى يكون هناك تنوع فى الصادرات، مؤكدا ضرورة التركيز على طرق التعبئة والتغليف والحفظ، وفقا للمعايير الدولية كى تظهر بصورة جيدة، تحسن من المنتج المصرى وتزيد من الطلب عليه، وبذلك نستطيع أن نوجد المنتج المصرى بقوة داخل الأسواق الخارجية.

من جانبها تقول علياء المهدى، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية الأسبق، نحن منذ قديم الأزل ومنتجاتنا الزراعية والصناعية موجودة بقوة خارج البلاد، وعملية التصدير موجودة بالفعل لعدد كبير من الدول، ولكن المحاصيل الزراعية ظهرت حاليا بشكل كبير، لعدم وجود صادرات أخرى بسبب أزمة "كورونا"، مضيفة أن كمية المحاصيل الزراعية المصدرة حاليا خاصة "البطاطس والبصل والبرتقال" هى نفس الكمية التى تصدر فى الوضع الطبيعى، لكنها وضحت نسبتها للتركيز معها، لتدخلها فى تحسين الجهاز المناعى، ومن ثم مواجهة الفيروس.

وأوضحت "المهدى" أن هناك صادرات مصرية من الليمون والفراولة فى عدد من الدول، ولكن النسبة زادت لتماشيها مع الأوضاع الراهنة فى عدد من البلاد التى تمر بظروف أزمة "كوفيد 19".