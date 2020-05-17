50 مليار قناع طبي و73 ألف جهاز تنفس.. صادرات الصين منذ مارس

صدرت الصين 50.9 مليار قناع طبي و72700 جهاز تنفس صناعي منذ الأول من مارس الماضي، وذلك ضمن كمية كبيرة من الإمدادات المخصصة لمكافحة مرض فيروس كورونا الجديد.

وذكرت الإدارة العامة الصينية للجمارك - في أحدث بيانات أصدرتها اليوم، أن الصين صدرت خلال الفترة نفسها 216 مليون بدلة واقية و81.3 مليون نظارة واقية و4ر26 مليون جهاز لقياس الحرارة بالأشعة تحت الحمراء و1.04 مليار زوج من القفازات الجراحية وأنابيب اختبار للمرض تكفي لـ162 مليون شخص.

وأضافت الإدارة أن الصين سوف تواصل تعزيز السيطرة على جودة الصادرات الخاصة بإمدادات الوقاية من المرض والسيطرة عليه وتكثيف ملاحقة السلوكيات غير القانونية لضمان تصدير منتظم لمواد مكافحة المرض.