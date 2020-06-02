حظك اليوم الثلاثاء 2-6-2020 على الصعيد المهني والعاطفي

يعرف عن علم الأبراج أنه يختص بتقسيم صفات الأفراد إلى إيجابية وسلبية، وذلك وفقًا لدراسة مواقع الشمس والنجوم والكواكب، وتقدم "الوطن" استمرارًا للخدمات التي تقدمها لقرائها حظك اليوم على الصعيد المهني والعاطفي وفقًا لتوقعات خبيرة الفلك والأبراج عبير فؤاد.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد المهني

القمر في مواجهة برجك وقد يجعلك ذلك تميل للملل سريعا وتشعر بحالة عدم رضا.

حظك اليوم لمواليد برج الحمل على الصعيد العاطفي

من المهم أن تتذكر اليوم أن لوم الآخر يصل بالحوار إلى طريق مسدود.

ومن أبرز مشاهير الحمل الفنان وليد توفيق، ويوافق تاريخ ميلاده 8 أبريل.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد المهني

القمر في منزلك السادس يمنحك اليوم حيوية وإصرارا على إنجاز أعمالك على أكمل وجه.

حظك اليوم لمواليد برج الثور على الصعيد العاطفي

المريخ وعطارد داعمان ويمنحانك سحرا وجاذبية وتستطيع أن توطد علاقتك بالأحباب وتتواصل جيدا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الثور الفنان أحمد آدم، ويوافق تاريخ ميلاده 15 مايو.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد المهني

الوضع الفلكي يجعلك اليوم أكثر انفتاحا وتندمج سريعا في علاقتك بالآخرين.

حظك اليوم لمواليد برج الجوزاء على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الحب يمنحك مشاعر رومانسية تفتح أمامك الباب للقاءات دافئة.

ومن أبرز مشاهير برج الجوزاء الفنان بيومي فؤاد، ويوافق تاريخ ميلاده 16 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس والموقف قد يستدعي منك لباقة إذا أردت أن تضع أسس للتعامل.

حظك اليوم لمواليد برج السرطان على الصعيد العاطفي

تنصحك الأفلاك أن تكون متفهما لظروف البعض ولا ترفض مبدأ التسامح.

ومن أبرز مشاهير برج السرطان الفنان فارس كرم، ويوافق تاريخ ميلاده 25 يونيو.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد المهني

اليوم تؤثر في الآخر وتشرح وجهة نظرك بهدوء وبلاغة.

حظك اليوم لمواليد برج الأسد على الصعيد العاطفي

القمر في منزل العلاقات يلهمك بأفكار متزنة وتصنع جوا صافيا مع من حولك.

ومن أبرز مشاهير برج الأسد الفنانة دينا فؤاد، ويوافق تاريخ ميلادها 25 يوليو.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد المهني

القمر في منزلك الثاني ومن المهم اليوم أن تكون مستعدا لتقديم المزيد من الجهد لتتجنب الخسائر.

حظك اليوم لمواليد برج العذراء على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تكون لبقا في مطالبك كي تؤثر في الطرف الآخر.

ومن أبرز مشاهير برج العذراء الفنان يوسف الشريف، ويوافق تاريخ ميلاده 14 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد المهني

الشمس في منزل الحظ تدفعك لتوجيه جهودك وقواك نحو أعمال تعود عليك بالفائدة والربح.

حظك اليوم لمواليد برج الميزان على الصعيد العاطفي

القمر في برجك مما يجعلك اليوم تثير الإعجاب والفضول بشخصية ساحرة.

ومن أبرز مشاهير برج الميزان الفنان محمود البزاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 سبتمبر.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد المهني

اليوم يحمل إليك انفعالات وعليك اليوم أن تتحكم بها وأن تبحث عن وسيلة للاسترخاء.

حظك اليوم لمواليد برج العقرب على الصعيد العاطفي

ينصحك الفلك أن تتجنب الظهور والأضواء ولا تتحدث عن أخبارك أو حياتك الخاصة.

ومن أبرز مشاهير برج العقرب الفنان أحمد الفيشاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 11 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد المهني

الوقت مثالي لاتخاذ قرارات موفقة ولتحقيق تطور ومكاسب.

حظك اليوم لمواليد برج القوس على الصعيد العاطفي

القمر في منزل الأصدقاء يدفعك نحو اكتشاف العالم والاحتفال مع الأحباب والأصدقاء.

ومن أبرز مشاهير برج القوس الفنان خالد الصاوي، ويوافق تاريخ ميلاده 25 نوفمبر.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

ينصحك الفلك بألا تغامر وألا تعطي الثقة لأي شخص إلا بعد التحري جيدا.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

القمر في مربع برجك فلتكن حريصا وحذرا وادرس أقوالك.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة أنغام، ويوافق تاريخ ميلادها 19 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد المهني

القمر في منزل الحظ والوقت مناسب لإيجاد وسيلة مبتكرة للتقدم ولتحقيق أرباح.

حظك اليوم لمواليد برج الدلو على الصعيد العاطفي

الوضع الفلكي يمنحك طاقةً ونشاطا، وتميل للحركة وتشيع جوا من البهجة.

ومن أبرز مشاهير برج الدلو الفنان أحمد داوود، ويوافق تاريخ ميلاده 30 يناير.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد المهني

القمر بمنزل المدخرات يساعدك على الوصول لحلول مدهشة من خلال مناقشة أعمال أو استثمارات مالية.

حظك اليوم لمواليد برج الحوت على الصعيد العاطفي

عطارد في منزل الحب يجعلك ساحرا وقد تلتقي بشخصيات مؤثرة تدعمك وتساعدك.

ومن أبرز مشاهير برج الحوت المغنية الأمريكية كاميلا كابيلو، ويوافق تاريخ ميلادها 3 مارس.