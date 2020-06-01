تجديد حبس المتهمين بغسل 750 مليون جنيه حصيلة تجارة المخدرات

قرر قاضي المعارضات تجديد حبس 7 متهمين لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات في اتهامهم بغسيل أموال بما قيمته 750 مليون جنيه حصيلة نشاطهم الإجرامي فىيمجال الاتجار بالمواد المخدرة.

وكشفت تحقيقات النيابة قيام المتهمين السبعة، من بينهم 4 لهم معلومات جنائية، بالاتجار في المواد المخدرة وترويجها على عملائهم على نطاق واسع، وتربحهم وجمعهم لمبالغ مالية كبيرة، ومحاولتهم غسل تلك الأموال المتحصلة من تجارتهم غير المشروعة بهدف إدخالها في دائرة التعامل الاقتصادي والقانوني عن طريق إجراء عمليات سحب وإيداع لتلك المبالغ بمختلف البنوك، وتأسيس الأنشطة التجارية في أماكن مختلفة في مجالات (إنشاء مكاتب لبيع وشراء الأراضي والعقارات وتجارة مواد البناء، شراء الأراضى والعقارات والسيارات)، بقصد إخفاء مصدر تلك الأموال وإصباغها بالصبغة الشرعية، وإظهارها وكأنها ناتجة من كيانات مشروعة، حيث قدرت تلك الممتلكات بنحو 750 مليون جنيه.