تأجيل نظر تجديد حبس شابين اعتديا على صيدلي بالغردقة لـ6 يونيو

قرر قاضي المعارضات، مساء اليوم السبت، تأجيل قرار نظر تجديد حبس كل من "أحمد س" و"سعيد. س"، والمتهمان بالتعدي على صيدلي بآلة حادة، إلى جلسة 6 يونيو المقبل.

جاء تأجيل قاضي المعارضات بناءً على طلب الدفاع عن المتهميّن، والذي طلب تأجيل قرار النظر في القضية لتمكينه من الإطلاع على أوراق القضية.

وقررت نيابة الغردقة الجزئية بإشراف المستشار نبيل أبوزينة، المحامي العام للنيابات البحر الأحمر، حبس شابين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل شاب ثالث في واقعة التعدي بالضرب على صيدلي بآلة حادة، بعد منعه للمتهمين من التحرش بالفتيات والجلوس على سيارته، مع مراعاة تجديد حبس المتهمين في الموعد القانوني.