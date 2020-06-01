"بنوصله ديليفري وبنحاسب زى التاكسي".. اعترافات قرش الهيروين بالجيزة

"عشان الحظر وظروف كورونا، كنا بنوزع الهيروين ديليفرى".. بهذه الكلمات اعترف "م. أ" وشهرته القرش، بتوزيع مخدر الهيروين على المتعاطين فى المناطق الراقية بالجيزة، وفى نطاق مكان إقامته فى منشأة القناطر.

ووفقا للتحقيات، اعترف المتهم وصديقه، بأنهما اعتادا منذ فترة، خلط الهيروين بمساحيق بيضاء: "الحال واقف وكله صنف شاحح فى السوق، كان الكيلو بيعمل معانا 8 كيلو".

وأقر القرش، بأنه وشريكه وشهرته العفش، كان يقسمان كميات الهيروين إلى جرامات صغيرة فى أكياس بلاستيكية، وبيع الجرام بـ200 جنيه.

وكشفت التحقيقات، أن المتهمين كانا يوزعان الهيروين بالطلب، حيث يقومان بتوصيله للزبائن، وحساب المسافة بالكيلو متر، ثم ضرب المسافة فى 175 قرشا "زى التاكسيات"، بخلاف سعر الهيروين.

وذكرت التحريات، أن القبض على المتهمين جاء بعد أن تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة، نشاط إثنين من العناصر الإجرامية "لهما معلومات جنائية"، مقيمان بمحافظة الجيزة، تخصصا في الاتجار بمخدر الهيروين، متخذين من دائرة مركز شرطة منشأة القناطر مكانا لمزاولة نشاطهما فى الاتجار والترويج.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة، أمكن استهدافهما وضبطهما، حال تواجدهما بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر، بحيازتها 2 كيلو جرام لمخدر الهيروين، مبلغ مالى قدره 11800 جنيه، و2 هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بمزاولة نشاطهما الإجرامى، وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالى 300 ألف جنيه، وتم عرض المتهمين على النيابة، التى قررت حبسهما على ذمة القضية.