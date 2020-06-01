وزير القوى العاملة يوقع عقد برنامج أحلام مواطن لنشر الوعي بقضايا العمل

وقع وزير القوى العاملة محمد سعفان بصفته رئيس مجلس إدارة مجلة "العمل"، التي تصدر عن الوزارة، والدكتور حسن كامل راتب رئيس مجلس إدارة شركة المحور للقنوات الفضائية والإعلام، عقد رعاية لبرنامج "أحلام مواطن"، بحضور محمود راتب رئيس قناة المحور.

ويهدف البرنامج إلى مناقشة مختلف مشكلات المواطنين بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في شكل توعوي، فضلا عن فتح نافذة جديدة لمجلة "العمل" لنشر الوعي بقضايا العمل والعمال، وعرض مشروعات وإنجازات الوزراة وذلك بمشاركة مع مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة في بعض الحلقات، وذلك من خلال إذاعة 8 حلقات شهرية بمعدل حلقتين أسبوعية يومي الأثنين الأربعاء من كل أسبوع في السادسة مساءً علي الهواء أو حسب الخريطة البرامجية للقناة ، وتعاد الحلقات يومي الثلاثاء والخميس في الساعة العاشرة والنصف صباحا إلي الثانية عشرة ظهرا ، ويقدم البرنامج الإعلامي هاني عبد الرحيم.

عقب التوقيع، رحب وزير القوى العاملة بقناة المحور ورئيس مجلس إدارتها الدكتور حسن راتب والعاملين بها ، كما رحب بالتعاون بين الوزارة ومجلة "العمل" وقناة المحور، لافتا إلي التعاون الذى تم العمل عليه منذ فترات طويلة، مؤكدا أن الوقت حان لبدء الانطلاقة الحقيقية نحو الاتجاة الصائب لقضايا العمال وحركة العمل في مصر، والذي سيمثل المنبر التوعوي لكل العمال وأصحاب الاعمال وسنعمل على الوصول إلى إلى مستوى من تحقيقه في الفترة المقبلة.

ونوه الوزير إلي أن ذلك العقد ليس جهد يوما واحداً أو عاما، وإنما جاء نتيجة لعمل سنوات طوال فى مجال العمل والعمال ما بين الوزارة وقناة المحور منذ عام 2016 ، وبدأت أوجه التقارب بين القناة والوزارة على هذا العمل فى الظهور.

وقال الوزير إن مسؤولية يأتي التعاون وما سيثمر عنه هى مسؤولية مجلة "العمل" والعاملين عليها، والمحافظة على التعاون وتحمل مسؤولية استمراره وبقاؤه على الشكل المطلوب هى مسؤوليتهم والتي تصب في مصلحة الوطن في نهاية المطاف.

كما نوه الوزير إلي أن العمل لم يتوقف فى الفترة الأخيرة ولكن بعد ظهور تلك الجائحة كان لابد من عمل برامج توعوية للعمال وأصحاب الأعمال بشكل مكثف، ومن هنا جاءت الفكرة للعمل بشكل شامل فى مجلة"العمل" إلي الكلمة المسموعة والمرئية وليس فى وقت الأزمات فقط فى شراكتها مع قناة المحور الفضائية، وتكون لنا نافذة يمكن من خلالها نشر الأمور التوعوية، وإعلام أصحاب الأعمال والعمال، بها وأيضاً المواطنين عامة .

وأكد الوزير أنها فرصة عظيمة لنقل صورة عمل الوزارة بشكل كامل وهو ما يصعب تقديمه فى اللقاءات العادية بشكل أسبوعى، هذا الأمر الذى يميز مجلة "العمل" عن غيرها فيما يخص عمل الوزارة وما تقوم به فى المديريات التابعة لها، ومجالات التوعية فيما يتعلق بمكان العمل ومصلحة العمال لخدمة البلاد والارتقاء بمستوى العمل ليليق بالمجتمع المصرى .

ووجه الوزير رسالة للمواطن المصرى بعد زوال تلك الجائحة، والانتهاء منها يتطلب الأمر من الجميع تعويض ما سبق من خسائر، وما زلت اتباهى بعمال مصر القادرين على انجاز أى عمل فى أقل وقت، وما دل على ذلك ما يتم فى المشروعات القومية الكبرى فى مصر،وهى اكفء عمالة على مستوى العالم إذا توافرت لها القدرة والامكانية، وعليه فعلينا شخذ الهمم بعد تلك الجائحة لوضع مصر فى ماكنتها العالمية ،ولن يتأتى ذلك إلا بعرق عمال مصر وتعاون اصحاب الاعمال .

من جانبه، شدد الدكتور حسن راتب علي أن لدينا قيادة سياسية واعية ذات فكر منهجى ورؤية مستقبلية قادت الأمة وتقودها نحو التنمية والتقدم، فضلا علاج تدعيات فيروس كورونا المستجد .

وأعرب حسن راتب عن فخره وسروره فى تواجده اليوم فى وزارة القوى العاملة فى رحاب وشرف وزيرها وقائدها محمد سعفان وزير القوى العاملة واصفا أياه أنه صاحب مدرسة وفكر متقدم للقوى العاملة يدرك المتغيرات العالمية والإقليمية والمحلية .

وشدد "راتب" علي أن تلك الجائحة التى تمر بها البلاد ليس هى المشكلة وإنما المشكلة فى التداعيات والظروف التى تأتى بعدها ، الأمر الذى من شأنه ترك الفكر الرأسمالى رويدا رويدا ، والاتجاه نحو فكر وثقافة العمل الجماعى والتعاونيات والتحول من اللامركزية إلى المركزية وتغيير شكل التنمية ، حيث ستختلف تلك التداعيات ما بين اقتصادية واجتماعية وسياسية مشيرا إلي أن تلك الجائحة أصابت الداخل والخارج وفى طيات المحن تأتى المنح، وبالتالى نحن نريد استنهاض الأمة لكى تواجه تلك الأزمة التى يواجهها المجتمع بأكمله ، نستهض المفكرين وقادة الفكر وأساتذة الاجتماع بالمجتمع ليروا حالة المجتمع والأثار الناتجة عن تلك الأزمة ، ومحاولة إبداء أفكار من شأنها التغلب على تداعياتها على مختلف الفئات وفى كافة المناطق الموجودة فى المجتمع .

وأضاف أن القضية ليست سهله، وإنما تطلب أصحاب همم ورؤية وفكر، ووزير القوى العاملة هو أحد هؤلاء من الذين تحملوا المسئولية فى تلك المرحلة رغم ما تمر به البلاد ، ولم يكن بعيداً عن العمال ، وأنما فى وسطهم يشعر بما يعانونه ويلبى طلباتهم فى أماكن عملهم .

وأكد أن قناة المحور وعمالها جميعاً تحت إمر الدولة وإمر وزارة القوى العاملة ، شددا علي أن مصر دولة حضارة وثقافة ونهضة الأديان والسلوكيات والأخلاقيات الرفيعة ، مشيرا إلي أنه لزاماً نضع فى إعتبارنا أن الكلمة المكتوبة رغم أهميتها ونشرها بين العمال ، ولكن لا تظل هذه الكلمة لا تحمل قوة التأثير اللازم ولا حجم انتشار الكلمة المسوعة والمرئية، وبالتالى جاءت فكرة تحول مجلة "العمل" من الكلمة المكتوبة للمسموعة والمرئية واسعة الانتشار فكرة متقدمة وواعية، وهى مبادرة طيبة من الوزير لمجلة "العمل" غير مسبوقة فهى صوت العمال الواعى .

وتقدم بالشكر للوزير على اختياره قناة المحور لتكون منارة عرض تلك المجلة فى شكلها الجديد ، فقناة المحور ليست قناة ترفيهية ولا منبر تنوير، وإنما هى رسالة ظلت 20 عاماً منذ بدء القنوات المتخصصة فى الظهور وستظل قائمة لنشر الوعى والثقافة للمجتمع ككل ، مؤكداً أن المرحلة القادمة هى مرحلة سيكون للعمال فيها قدر مهم، وشأن فى النهوض بالدولة وتحقيق تنميتها الاقتصادية المخطط لها .

وأكد راتب أنه لا شك أن عنصر الإنتاج هو العنصر الحاكم فى أى تنمية وأى مجتمع والعامل هو العنصر الحاكم فى حركات التنمية، وبالتالى صوته ووعيه مهم جدا ً وعليه أن تنقل مجلة "العمل" من مكتوبة إلى مجلة مسموعة ومرئية تتكلم فى مساحات المعانى فليس من رأى كمن سمع ، هذه نقلة نوعية تحمد عليها وزارة القوى العاملة ووزيرها المبتكر المبدع فى حكومة تواجه تحديات عظيمة فى الفترة الحالية اقتصادية واجتماعية وغيرها .

وأضاف راتب أن القوى العاملة هى التى تنظم وتخطط وترتب كل هذه المنظومة حتى تعطى أقصى ما يمكن اعطاؤه من منتج وتحقيق أعلى مستوى إنتاجية بإعلى كفاءة وانتاجية باقل تكلفة وهى رسالة راقية جدا وحاكمة فى حركة تطور الامم وتنمية الشعوب .

وأشار إلي أن كل المشروعات التى تقام تحمل وجهين أحدهما الجدوى الاقتصادية ،وهى العائد من المشروع ، والأخر هو القيمة الاجتماعية ، وبالتالى من خلال قناة المحور لنا رسالة اجتماعية واخرى ثقافية من خلال جامعة سيناء فالقيمة اعلى من الجدوى بكثير، وعندما ناتى إلى القوى العاملة لنحقق هذه الرسالة وننشرها بوعى لقطاع كبير من المجتمع بهذا الشكل هذا واجب التخلى عنه يعتبر تقصير وآداؤه ماهو الا آداء واجب وطنى يحمل فى طياته حب لهذا الوطن الذى نعيش فيه.

وفي الختام وجه الوزير الشكر والتقدير لـ حسن راتب رئيس مجلس إدارة قناة المحور والعاملين بها ، واهداه الوزير منتج من الصناعة المصرية تعبيراً عن شكره وامتنانه لما تقدمه قناة المحور من مجهودات للوزارة .