 جامعة سوهاج تمنح جائزة الإمام طنطاوي في التسامح الديني

أعلن الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج نتيجة جائزة "التسامح والحوار الديني" والتي تنظمها الجامعة باسم "فضيلة شيخ الأزهر السابق محمد سيد طنطاوي " رحمه الله، والممولة من رجل الأعمال المصري المهندس نجيب ساويرس، حيث فاز بالجائزة وقدرها 100 الف جنيه هذا العام الدكتور محمود فراج ببحث تحت عنوان "التسامح الدينى أيقونة التوصل بين الماضى والحاضر سوهاج نموذجا".

جاء ذلك خلال احتفالية مصغرة حضرها الدكتور احمد سليمان، الدكتور مصطفى عبد الخالق نائبي رئيس الجامعة، الدكتور محمد حسانين مدير المنطقة الازهرية، الانبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة، والمراغة، الشيخ على تيفور وكيل وزارة الاوقاف، الدكتور ماهر عبد الخالق وكيل وزارة التربية والتعليم، الدكتور نبيل سعد الاستاذ المتفرغ بكلية التربية .

واستهل رئيس الجامعة اللقاء بدقيقة حداد على روح الامام الاكبر الراحل الشيخ محمد سيد طنطاوي شيخ الازهر السابق، والبابا شنودة بابا الاسكندرية، مشيرا الى ان اليوم هو ذكرى دخول العائلة المقدسة الى مصر .

وقدم رئيس الجامعة الشكر للحضور الكريم، مثمنا دور رجل الاعمال المصري نجيب ساويرس في التبرع بمليون جنيه كوديعة يتم من خلالها الصرف على الجائزة كل عام .

وبدأ الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب ادارة الجلسة باستعراض تاريخ الجائزة منذ اقرارها في عام 2010م، ثم منحها لاول مرة في عام 2013م، ثم مراحل مسابقة هذا العام وكيفية تقييم البحوث المشاركة و لجان التحكيم .

وقال الانبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاة والمراغة ان كلمة التسامح كلمة تحمل معاني كثيرة جدا فلانسان المتسامح هو الانسان القوي، لان الله خلق البشر متسامح يتعاونوا على البر والتقوي، لا على الاثم والعدوان، حيث ان الاديان كلها حثت علي السلام والمحبة .

ووجه الشيخ علي طيفور وكيل وزارة الاوقاف الشكر لرئيس الجامعة والانبا باخوم، ذاكرا ان الامام طنطاوي عالم جليل كان له بيع في العلم والتسامح الديني، مشيرا الى ان المصريون يعرفون تماما كيف يتسامحون فيما بينهم لان النسيج واحد، فالكنائس والمساجد توجه دائما افراد المجتمع الى المحبة والسلام، فالتواصل والمحبة دائما ما يميز العلاقة بين رجال الدين الاسلامي والمسيحي، حيث قال النبي محمد صلوات الله عليه وسلامه، الله الله في قبط مصر، وقال ايضا فاذا ما فتحت مصر فخذوا منها عدة واعوانا في سبيل الله، وذلك رأيناه جليا في تاريخ حروب الشرف والعزة على مر العصور، فذلك هي السماحة والموطنة الطيبة .

وقال الدكتور محمود فراج أن البحث تناول عدة محاور المحور الاول التسامح عبر التاريخ الاسلامي، المحور الثاني التعددية في مصر الحديثة وفي المؤسسات، المبحث الثالث الدور المجتمعي والثقافي لحامعة سوهاج في نشر التسامح والسلام في المحافظة، المحور الرابع الثقافة بين التنوير والتكفير، المحور الخامس الدراسة التطبيقية على واقع المحافظة .

يذكر ان لجنة التحكيم ضمت كلا من، الدكتور اسامة الازهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، الانبا باخوم اسقف سوهاج والمنشاه والمراغة، الدكتور فتوح خليل القائم بعمل عميد كلية الاداب، الدكتور محمد نبيل غنايم استاذ الشريعة الاسلامية بكلية دار العلوم، الدكتور نبيل سعد الاستاذ المتفرغ بكلية التربية .