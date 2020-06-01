أمين النواب: لا إصابات بكورونا بين العاملين في البرلمان

نفى المستشار محمود فوزي، أمين عام مجلس النواب، ما تردد بشان إصابة أحد العاملين بقطاع النظافة داخل إحدى حمامات البرلمان بفيروس كورونا.

وقال فوزي، في تصريحات صحفية عنه، إنّ أحد العاملين بقطاع النظافة فور شعوره بضيق التنفس، نقل للقطاع الطبي بالمجلس، وتبيّن عدم ارتفاع درجة حرارته، ومع ذلك نقل لأحد المستشفيات لتلقي العلاج اللازم.

وشهد البرلمان حتى الآن حالتي إصابة مؤكدة، و4 حالات بانتظار نتيجة المسحة، بعد إصابة النائب شيرين فراج، وتعافيها وخروجها من العزل، وإصابة النائب عيد هيكل، ونقل 3 نواب، لمستشفيات العزل، بعد الاشتباه بإصابتهم، منتظرين نتيجة التحاليل خلال الساعات المقبلة، وهم النواب عمرو وطني ونشوي الديب وهشام مجدي، إضافة للنائب يوسف الشاذلي الذي دخل العزل المنزلي.