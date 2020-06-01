شقيقة ممدوح حمزة توكد إصابته بكورونا.. وتأجيل محاكمته لأول يوليو

استمعت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، لشقيقة المتهم ممدوح حمزة، خلال ثاني جلسات محاكمته بتهمة التحريض على العنف، والتي قدمت للمحكمة شهادة طبية تفيد إصابة شقيقها بفيروس كورونا المستجد، وأنه يخضع للعلاج بالمنزل.

وقررت المحكمة، في ختام الجلسة، تأجيل محاكمة ممدوح حمزة، لجلسة 1 يوليو المقبل، لحضوره بشخصه.

ونسبت نيابة أمن الدولة العليا، بإشراف المستشار خالد ضياء الدين المحام العام الأول للنيابة، في القضية المقيدة برقم 48 لسنة 2020 حصر أمن دولة عليا، مجموعة من الاتهامات لـ"حمزة"، منها ارتكاب جرائم التحريض علي ارتكاب جريمة ارهابية لاستخدام القوة والعنف، والإخلال بالنظام العام، عن طريق النشر عبر حسابه الشخصي "تويتر شبكة المعلومات"، ومقاومة السلطات ومقاومتها أثناء تأدية عملهم، ونشر أخبار كاذبة.