تأجيل إعادة محاكمة أحد متهمي "مذبحة كرداسة" لـ5 يوليو

أجلت محكمة جنايات أمن الدولة العليا المنعقدة بطرة، اليوم، إعادة محاكمة المتهم عمرو صلاح الغزلاني، في قضية مذبحة مركز كرداسة، التي وقعت يوم 14 اغسطس 2013، لجلسة 5 يوليو المقبل، لإحضار المتهم من محبسه.

ونسبت النيابة العامة للمتهم، وآخرين سبق الحكم عليهم، ارتكاب جرائم القتل العمد لضباط وأفراد المركز، والشروع فيه، والتجمهر وحيازة الأسلحة النارية والذخيرة بدون ترخيص.

وكانت المحكمة عاقبت 20 متهمًا في القضية ذاتها بالإعدام شنقًا، و80 آخرين بالسجن المؤبد، بجانب أحكام متفاوتة على متهمين آخرين، وهي الأحكام التي أيدتها محكمة النقض، فيما أصدرت حكما غيابيا على المتهم الغزلاني، وتمكنت الشرطة من القبض عليه، وأعيدت إجراءات محاكمته.