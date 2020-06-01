"النساء في الأخبار" يطلق برنامجا لتعزيز مهارات الصحفيات في مصر

أطلق برنامج "النساء في الأخبار" التابع للمنظمة العالمية للصحف وناشري الأنباء "وان-ايفرا"، اليوم، سنته الخامسة على التوالي في المنطقة العربية، مستهلًا نشاطاته لهذه السنة ببدء التدريب على إدارة وسائل الإعلام كجزء من برنامج تعزيز المهارات بالشراكة مع الجامعة الأمريكية في القاهرة، لمجموعة مؤلّفة من 27 صحافية مصرية من عدة مؤسسات إعلامية، وتمّ تنظيم التدريب للمرة الأولى عبر الإنترنت.

ضمّ البرنامج هذه السنة أكبر عدد من الصحافيات من بلد واحد، اذ كان يُقدّم التدريب في السابق في مبنى كليّة الجامعة الأمريكية في القاهرة، وكان يضمّ 30 صحافية من 4 بلدان من المنطقة العربية وهي الأردن ولبنان ومصر وفلسطين.

أمّا هذه السنة، وبسبب توسّع البرنامج، ونظرًا للعدد الكبير من الصحافيات اللواتي يتقدّمن سنويًا للمشاركة في البرنامج، تم تغيير منهجية تقديم التدريب على أن يُصمّم ويُقدّم لكل بلدٍ على حدا عوضاً عن تقديمه لصحافيات من البلدان الأربعة مجتمعة.

ونظرًا للظروف المحيطة والخاصة بانتشار وباء كورونا، تم تقديم التدريب الأول في مصر عبر الإنترنت، على أن يُقدم التدريب تباعًا في البلدان الأخرى عبر الإنترنت على مدار العام الجاري.

وقالت فاطمة فرج، المديرة الإقليمية للبرنامج في المنطقة العربية: "بالرغم من الظروف الصعبة التي نعاني منها جميعًا، شاهدنا هذه السنة أعلى نسبة للمتقدمات للبرنامج في مصر، وستكون دفعة 2020 أكبر دفعة تتخرج من البرنامج"، مشيرة إلى أن هذه السنة مميزة، لأننا نقدم التدريب للمرة الأولى عبر الإنترنت، رغم مدّته الطويلة، وكثافة مادته التدريبية، وهذا "دليل على إصرارنا على تقديم البرنامج رغم الظروف المحيطة بنا".

وعبّرت دينا وفا مدير كلّية الشؤون الدولية والسياسات العامة بالجامعة الأمريكية في القاهرة، عن أهمّية البرامج التي تعني بالتوازن الجندري والإعلام والتواصل ضمن برامج بناء القدرات التي تقدّمها الكلّية، قائلة: "تتشارك كلّية الشؤون الدولية والسياسات العامة مع برنامج النساء في الأخبار لمنظّمة وان-ايفرا منذ عام 2016، لتقديم شهادة إدارة وسائل الإعلام التي تمّ تصميمها خصيصًا لصحافيات قياديات بمراكز إدارية متوسّطة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا".

وأضافت أن الكلية تتطلّع الى الإبقاء على جودة التدريب المعتمدة، وبالوقت نفسه، الالتزام بمعايير السلامة والحماية من فيروس "كوفيد-19"، كالعديد من المؤسسات العالمية التي تقدّم تدريبات لبناء القدرات.

وأوضحت أنه مع الاعتقاد بأن الأزمة الحالية قد يكون لها تداعيات على كيفية تقديم التدريبات على المدى الطويل، قامت الجامعة الأمريكية بالاستجابة السريعة الى الحاجة الآنية عبر تصميم تدريباتها وصفوفها ليتم تقديمها عبر الانترنت.

وتعمل الصحافيات المتدرّبات في أكثر من 17 مؤسسة إعلامية مصريّة، وسيحضرن التدريب الذي مدّته 10 أيام ابتداءً من اليوم وحتى يوم 11 يونيو الجاري.

ويقدّم التدريب مجموعة من المتدرّبين/ات والمدرّسن/ات في الجامعة الأمريكية في القاهرة والمتخصصين في مجالات عدّة، منها إدارة الإعلام، والقوانين التي ترعى الإعلام، والموارد البشرية، وتحليل البيانات، والتوازن الجندري في المحتوى الإخباري، والتعامل مع التحرّش الجنسي في غرف الأخبار، والإدارة المالية، والمبادئ العامة للإدارة والقيادة.

وقالت سلوى الزغبي، صحافية في صحيفة "الوطن"، "أتوقّع أن يمدّني البرنامج التدريبي بخطة للتقدم الإداري، أسير على أساسها في عملي للمستقبل القريب والبعيد. كما أتطلع الى زيادة مهاراتي في إدارة غرف الأخبار".

كما قالت الصحافية في صحيفة "وطني" مادلين مطر "أتوقع أن يكون التدريب مهم فى تطوير وبناء القدرات في مجال عملي، وأتطلع لإنشاء وتفعيل موقع جديد ومبتكر في مجال الإعلام، والتعرف على كيفية إدارة مشروع إعلامي ناجح."