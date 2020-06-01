مرضيش يسلفني وهو معاه فلوس.. عاطل يعترف بقتل شقيقه في الشرقية

"كنت عايز منه فلوس ورفض وهو معاه".. بهذه الكلمات، اعتراف شاب أمام المباحث بعد القبض عليه بتهمة قتل شقيقه انتقامًا منه لعدم إقراضه مبلغًا من المال.

وحسب تحريات المباحث، فإن المتهم استعان بـ3 من أصدقائه وتمكن من سرقة تروسيكل خاص بالمجني عليه، وأخفى جثمان شقيقه في مصرف زراعي "أبو لبن" في مركز صان الحجر الشرقية.

وكشفت المباحث، تفاصيل الجريمة بعد 3 أيام فقط من العثور على جثمان المجني عليه، وألقت القبض على منفذي الجريمة، وقررت النيابة حبسهم على ذمة التحقيقات بتهمة القتل العمد، وانتدبت الطب الشرعي لتشريح جثمان الضحية لبيان أسباب وفاته.

وكان اللواء عاطف مهران، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة صان الحجر، بالعثور على جثة مجهولة الهوية لشاب موثقة وملقاة بمصرف أبو لبن، دائرة المركز، وتبين من التحريات أن الجثة لشخص يدعى "السيد .ع" 40 سنة، عاطل مقيم صان الحجر، وبه آثار إصابات بالرأس من جراء الضرب بشومة.

وتوصلت التحريات إلى أن شقيقه "راضي" هو مرتكب الواقعة، بمعاونة "سيد.م" شقيق زوجته، ومعهما آخرين.

وحسبت التحريات، فإن المتهم طمع في شقيقه وسرق دراجته النارية، واستعان بالمشتركين معه في تنفيذ جريمته والتخلص من الجثمانه في مياه المصرف، بعد تسديد ضربات قاتلة له بخشبة على رأسه، وجرى القبض على المتهمين وإحالتهما إلى النيابة العامة.