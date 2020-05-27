في قنا.. أخ يقتل شقيقه بسبب 500 جنيه

شهدت قرية "هو" في نجع حمادي بقنا، جريمة بشعة عندما أقدم شخص على قتل شقيقه بسبب خلافات أسرية ومالية قديمة داخل منزلهما بالقرية.

وبحسب تحقيقات مباحث نجع حمادي، إن الخلافات بين المجني عليه وشقيقه الجاني قديمة ومتراكمة بسبب معاملات مالية بينهما، وتطورت في المرة الأخيرة إلى التشابك بالأيدي بين الطرفين بسبب 500 جنيه، ما دفع أحدهما إلى استلال سكين المطبخ وطعن شقيقه عدة مرات حتى لفظ أنفاسه الأخيرة.

على الفور انتقلت الاجهزة الأمنية إلى موقع الجريمة، وأجرت المعاينات وأبلغت النيابة.

جرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى نجع حمادي، كما سلم المتهم (شقيقه) الذي لم يتحرك من موقع الجريمة في انتظار الشرطة نفسه للقوة الأمنية، حيث جرى نقله إلى مقر شرطة نجع حمادي.

كان اللواء شريف عبدالحميد، مدير أمن قنا، تلقى إخطارًا، من مركز شرطة نجع حمادي، يفيد بمقتل محمد إسماعيل، ميكانيكي، بعد إصابته بطعنات متفرقة بالجسم، على يد شقيقه بسبب خلافات مالية.

حرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولي التحقيقات، والتي أمرت بانتداب الطب الشرعي لتشريح الجثة وإعداد تقرير لأسباب الوفاة.