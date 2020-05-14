عاطل يقتل شقيقه المريض نفسيا في أبو قرقاص بالمنيا

نجحت وحدة مباحث مركز شرطة أبوقرقاص بجنوب محافظة المنيا، في فك غموض مقتل شاب في العقد الثالث من عمره، يعاني من مرض نفسي، إذ تبين أن وراء إرتكاب الواقعة شقيقه العاطل.

تلقى اللواء محمود خليل مدير أمن المنيا، إخطارا من اللواء خالد عبدالسلام مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ إلى مركز شرطة أبوقرقاص من مستشفى المنيا الجامعي، بوصول "ح. م. ع. ا" 28 عاما، جثة هامدة إثر التعدي عليه، وبانتقال قوات الأمن، وبسؤال والده "م. ع. ا" 61 عاما، لم يتهم أحد بارتكاب الواقعة، وأفاد بأن جثة ابنه كانت ملقاة على الطريق السياحي بجوار المنطقة الأثرية بقرية بني حسن، في شرق النيل بمركز أبو قرقاص.

بتشكيل فريق جنائي برئاسة الرائد محمد بكر رئيس وحدة مباحث أبو قرقاص، وبإشراف العميد جمال الدغيدي رئيس البحث الجنائي بالمديرية، تبين أن وراء ارتكاب الواقعة، شقيق المجني عليه "ا. م. ع. ا" 38 عاما، حاصل على دبلوم صنايع، عاطل.

تمكنت وحدة المباحث، من ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، والتعدى علي شقيقه بآلة حادة "ساطور" وأفاد بأن شقيقة كان يعاني من مرض نفسي، ودائم الشجار مع والده.

وعثرت المباحث على الساطور المستخدم في الواقعة، وتحرر عن ذلك محضر برقم 2395 إداري مركز شرطة أبوقرقاص، وتولت النيابة العامة التحقيق مع المتهم، وقررت استعجال تحريات المباحث حول الظروف والملابسات.