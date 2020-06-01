التحقيق في مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بمنزل أسرتها بالعياط

تباشر النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مصرع فتاة سقطت من الطابق الثالث بمسكن أسرتها بمنطقة العياط، واستعجلت النيابة مباحث الجيزة حول الواقعة واستدعت أسرة الفتاة لسماع أقوالهم.

وكانت غرفة النجدة بالجيزة قد تلقت بلاغا يفيد بسقوط فتاة من الطابق الثالث بمسكن أسرتها بالعياط، وعلى الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الواقعة وبسؤال أسرتها تبين أن الفتاة ر. م، طالبة، سقطت من الطابق الثالث بالعقار وأصيبت بكسور وجروح بالغة.

تم نقل الفتاة المستشفى لمحاولة إسعافها إلا أنها لفظت أنفاسها الأخيرة، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة التي تولت التحقيقات.