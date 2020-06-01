بـ"مسافات آمان وكمامات".. محافظ كفر الشيخ يجتمع بمسئولي المشروعات الصغيرة

ناقش اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الإثنين، سبل تطوير وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، خلال اجتماع عقده ، وذلك بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفر الشيخ، إبراهيم العطي، رئيس البنك الزراعى بغرب الدلتا، أيمن المغربي، مدير عام الائتمان، وهيام أبو العلا، مدير إدارة الائتمان بغرب الدلتا، محمد علي، مدير عام الائتمان، و فضل أبو شيعشع، رئيس قطاع كف رالشيخ.

وظهر المحافظ ونائبه والحضور على طاولة الاجتماعات بمكتبه بالديوان العام، وبينهم" مسافات آمان"، كما ظهروا وهم يرتدون" الكمامات"، وذلك تطبيقا للاجراءات الاحترازية التي اقرتها الدولة، حيث ناقش الاجتماع، العديد من الموضوعات منها تطوير مشروع البتلو، وتنمية المزارع الحيوانية، والداجنة، والسمكية، والتلقيح الصناعي بالمحافظة، لتوفير فرص عمل للشباب، والمرأة المعيلة، بالإضافة إلى زيادة الدخل القومى للمحافظة.

ووجه محافظ الاقليم، بزيادة إنتاج العلف المستخدم بالمزارع السمكية، وبركة غليون بالمحافظة بدلاً من استيراده من الخارج، وتوفير سيارات مجهزة ومبردات لبيع الألبان واللحوم، مؤكدا على علي تحسين سلالة الثروة الحيوانية، وإعادة توزيعها، وعمل دورات تدريبية من خلال الأطباء البيطرين المتخصصين قبل الشروع في العمل، فضلاً عن دعم وتنمية التلقيح الصناعي، لافتاً إلى أن المحافظة لديها أكبر وأفضل مركز تلقيح صناعي عالمياً، وتحويل محصول الذرة، والفول الصويا للزراعة التعاقدية.