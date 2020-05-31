محافظ كفر الشيخ يوجه برفع كفاءة الإنارة والتجميل بمدخل العاصمة

وجه اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، برفع كفاءة الإنارة والتجميل بمدخل عاصمة المحافظة، والاهتمام بالصيانة الدورية لأعمدة الإنارة، مع استمرار أعمال التجميل بالطرق الرئيسية وداخل المدينة.

وتابع اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، رفع كفاءة الإنارة بمدخل كفر الشيخ، وصيانة أعمدة الإنارة، بجانب أعمال التجميل بالمدخل الرئيسي للمدينة، وميادين العاصمة.

ووجه رئيس المركز والمدينة، باستمرار أعمال الري بصفة مستمرة لجميع المنتزهات والحدائق، والجزر الوسطى للطرق الرئيسية والفرعية، بالتوازي مع أعمال الصيانة الدورية لأعمدة الإنارة.