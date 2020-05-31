محافظ كفر الشيخ يوجه برفع الإشغالات وتكثيف النظافة بشوارع العاصمة

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، اليوم الأحد، حي غرب بالعاصمة، وذلك لمتابعة سير وانضباط العمل والتعرف على مستوى الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة، حيث تفقد العديد من شوارع حي غرب بالعاصمة، ومتابعة رفع كافة الإشغالات، مكلفاً رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، برفع كفاءة النظافة العامة ورفع الإشغالات أولاً بأول بشوارع المدينة، وذلك لتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.

ووجه المحافظ، رئيس المركز والمدينة باستمرار حملات التطهير والتعقيم لكافة المنشآت العامة والخاصة، والشوارع، والميادين العامة بدائرة المحافظة، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التي أتخذتها الدولة لمجابهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وذلك حفاظاً على الصحة العامة وسلامة المواطنين.

أكد نور الدين، على العاملين الميدانيين بالمحافظة بضرورة ارتداء القفازات والكمامات الطبية، والالتزام بإرشادات الوقاية واستمرار أعمال حملات النظافة العامة والتجميل دون إخلال بالعمل، جاء ذلك بحضور اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ.