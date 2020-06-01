"مختار" لمديري المستشفيات الدقهلية: كافة الدعم للكوادر الطبية

عقد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا مع مديري المستشفيات لتناول سبل مواجهة فيروس كورونا والحفاظ على سلامة المواطنين بحضور هيثم الشيخ نائب المحافظ.

ووجه محافظ الدقهلية للدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالتواصل مع وزارة الاتصالات لتخصيص خط ساخن للمحافظة لاستقبال الشكاوي والاستفسارات من أبناء الدقهلية، والتأكيد على ملائمة أماكن العزل وعدم نقل العدوى منها للمحيطين.

وأوضح محافظ الدقهلية أننا من أولى محافظات مصر في توفير الأدوية للمنازل وتوافر المستلزمات الطبية اللازمة مؤكدا على ثقته التامة في كوادر مديرية الصحة والأطقم الطبية العاملة وجهودهم المتميزة.

وأكد محافظ الدقهلية على استعداده الكامل لتوفير كافة أوجه الدعم اللازمة للكوادر الطبية والمستلزمات الطبية ،ووجه لوكيل وزارة الصحة بالتنسيق مع الجهات المعنية للتطبيق الجاد لارتداء الكمامات من قبل المواطنين.

وأوضح محافظ الدقهلية أنه وفقا لقرارات مجلس الوزراء إلغاء إجازات الأطقم الطبية لمدة شهرين وفي حالة طلب إجازات مرضية يتم التأكد من ذلك عن طريق لجنة طبية متخصصة للتأكد من الحالة المرضية.

ووجه محافظ الدقهلية لوكيل وزارة الصحة بضرورة تناوب الأطقم الطبية للعمل في مستشفيات العزل البالغ عددهم 28 بالإضافة إلى مستشفى عزل تمي الأمديد لتلبية كافة احتياجات المرضى.

وأشار مختار إلى قيام جميع مستشفيات الصحة والمستشفيات الجامعية بالمتابعة المستمرة لجميع الحالات المخالطة للحالات المصابة بفيروس كورونا والتأكد من توافر العلاج لديهم وتوصيله لهم بالمنازل.