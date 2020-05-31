"صحة الدقهلية" عن كورونا: جاهزون لكل السيناريوهات.. ولدينا ألفي سرير

قال الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن الأطقم الطبية جاهزة لكل سيناريوهات التعامل مع فيروس كورونا المستجد، مشيرا إلى أنه يمكن توفير ألفي سرير في المستشفيات دون الاحتياج إلى المدارس.

وأضاف مكي، في تصريح، أن إجمالي عدد المرضي الموجودين في المدينة الجامعية بالمنصورة الآن 37 فردا، مشيرا إلى أن المدينة تتسع إلى 320 فردا، متابعا: "لدينا 30 مستشفى ومستشفى صدر المنصورة تضم 37 سريرا، وكل المشغول في المستشفيات 13 سريرا فقط".

وتابع: "ليس لدينا رفاهية الوقت حاليا، كنا نعطي الأطباء 14 يوم نقاهة بعد كل أسبوعين يقضوها بالعمل في مستشفى العزل، نجري تحليلا للطبيب بعد فترة عمله بالعزل للاطمئنان على صحته".

وأكمل: "حتى لا نستهلك الأطباء، نجعل أطقم كل مستشفى أو اثنين يعملون في مستشفى الحجر لمدة أسبوعين، وكل المستشفيات ستشارك، وخاصة أن الكل لديه حالات اشتباه".

وتابع: "لو حصل مشكلة لأي طبيب أحطه على رقبتي وأعالجه، لدينا الدكتور محمد السيد رمضان، أخصائي بمستشفى صدر دكرنس، أصيب بفيروس كورونا وقضى بعزل تمي الأمديد 14 يوما، وبعد تمام شفائه عاد ليعمل في المستشفى وسط زملائه، هذا هو قمة التضحية".