"صحة الدقهلية": منحنى إصابات كورونا يحقق هبوطا بعد سيطرتنا على البؤر

قال الدكتور سعد مكي، وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، إن منحنى الإصابات بفيروس كورونا المستجد حقق هبوطًا على مستوى الإصابات في المحافظة، بعد أن أصبح معدلات التعافي أعلى بكثير من الإصابات، مشيرًا إلى خروج 191 حالة تعافي من بين 377 أصيبوا بالفيروس منذ ظهوره حتى أمس.

وأضاف "مكي"، لـ"الوطن"، إننا خلال الفترة الماضية أجرينا تحاليل لـ1706 مواطنًا، إضافة إلى إجراء الاختبار السريع على 3600 آخرين، وبلغ عدد من ظهرت إيجابية عيناتهم منهم 377 فقط.

وأشار إلى أن هذا العدد من إجمالي عدد حالات الإصابة في مصر والتي تزيد عن 23 ألف مصاب، في الوقت الذي يمثل سكان المحافظة نسبة 10% من عدد سكان الجمهورية، ما يعني أن معدلات الإصابة في الدقهلية قليلة جدًا، رغم أنها كانت أوائل المحافظات التي ظهر فيها الفيروس، ووقعت بها أشهر حالات الوفيات.

وذكر وكيل وزارة الصحة "اتبعنا أسلوبًا من البداية يرتكز على التقصي والترصد، وفرض الحجر الأمني، ومنح إجازات للمخالطين من أعمالهم، وكنا أوائل المحافظات التي أغلقت مدارس بها قبل أن تتوقف الدراسة، وبذلك استطعنا أن نحاصر بؤر الفيروسات في مهدها".

وأوضح أن أي بؤرة كانت تظهر في المحافظة كنا نتمكن من محاصرتها تمامًا، حتى أننا فرضنا الحجر الأمني علي 49 قرية وشارعًا في المحافظة، وتفاعلت معنا الأجهزة التنفيذية والقيادات الأمنية وفي مقدمتهم الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، واللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، وبذلك فرضنا سيطرتنا تماما على أي بؤرة.