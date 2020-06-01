محافظ السويس يوجه بمتابعة توفير مستلزمات العاملين في المنظومة الطبية

عقد اللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس، اجتماعا اليوم الاثنين، بحضور الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ واللواء طارق عبد العظيم السكرتير العام وخالد سعداوي السكرتير العام المساعد للمحافظة وقيادات مديرية الصحة والتأمين الصحي لمناقشة آخر المستجدات لمواجهة فيروس كورونا المستجد واستعراض ما جاء في لقاء الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء خلال انعقاد مجلس المحافظين عبر الفيديو كونفراس اليوم .

وكلف صقر الدكتور عبدالله رمضان نائب المحافظ بمتابعة خطة المحافظة في توفير كافة مستلزمات وأدوات وملابس الوقاية الخاصة لجميع العاملين في المنظومة الطبية من أطباء وتمرض بنسبة 100%، والتأكيد على الالتزام بها لمجابهة الفيروس خلال العمل، مشددا على استقبال أي حالات مرضية تأتي للمستشفيات العامة والقيام بإجراءات الكشف والتشخيص، واتخاذ الاجراءات وعزل من يثبت إصابته بالفيروس، والتأكيد على زيادة عدد الأسرة وتوفير الأجهزة الطبية المطلوبة بالمستشفيات .

وأكد المحافظ على أهمية توفير كافة التسهيلات لتوصيل العلاج للمنازل للحالات المرضية التي تم عزلها بالمنازل، كما وجه مدير عام الصحة بوقف جميع الإجازات لكل الأطباء وهيئة التمريض ومخاطبة واستدعاء من هم في الإجازات لعودتهم لتدعيم العمل لمواجهة الفيروس.

وقرر المحافظ تكثيف عمل اللجنة المشكلة من الرقابة الإدارية والأمن والتأمين الصحي وممثلا لمحافظة السويس للمرور على مستشفيات العزل للتأكيد على متابعة وجدية العمل وتوفير العلاج والالتزام بكافة القرارات لحماية المريض والأطباء والتمريض .

حضر الاجتماع كل من الدكتور فيصل جودة مدير عام مديرية الصحة والدكتور أحمد المليجي مدير عام التأمين الصحي ومديري مستشفيات الصدر والحميات والتأمين الصحي وإدارة الصيدليات والتمريض .