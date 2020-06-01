محمد ثروت يفاجئ متابعيه بمشاركته في فيلم "ولاد العم"

فاجأء الفنان محمد ثروت، متابعيه عبر حسابه بتطبيق "إنستجرام"، بنشره صورة من مشاركته في فيلم "ولاد العم"، من بطولة الفنان كريم عبدالعزيز، والذي عُرض عام 2009.

ووجه ثروت سؤالاً لمتابعيه قائلاً: "كان عندك كام سنة لما عرفت إن محمد ثروت كان في فيلم ولاد العم"، حيث تنوعت تعليقات المتابعين، وعلق أحدهم بقوله: أول مرة أعرف أصلاً، فيما رد آخر قائلاً: لسه النهارده وأنا عندي 18 سنة.

وشارك في بطولة "ولاد العم" مني زكي، شريف منير، انتصار، كندة علوش، صبري عبدالمنعم، وإيمان، من تأليف عمرو سمير عاطف وإخراج شريف عرفة.