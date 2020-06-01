تركيا ترسل دفعة جديدة من المرتزقة إلى ليبيا تضم 400 مقاتل

كشف المرصد السوري لحقوق الإنسان، ومقره "لندن"، اليوم، عن نقل النظام التركي دفعة جديدة من المرتزقة تضم 400 مقاتل من الفصائل السورية الموالية لأنقرة، وبذلك ترتفع أعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، إلى نحو 11.600 "مرتزق" من الجنسية السورية.

وذكر "المرصد"، في بيان وصل "الوطن"، أن عدد المجندين الذي وصلوا المعسكرات التركية لتلقي التدريب بلغ نحو 2500 مجند.

وفي السياق ذاته جرى توثيق مقتل 12 مقاتل من حملة الجنسية السورية خلال المعارك إلى جانب حكومة فايز السراج ضد "الجيش الوطني الليبي" بقيادة المشير خليفة حفتر.

ووفقاً لإحصائيات المرصد السوري، فقد بلغت حصيلة القتلى في صفوف الفصائل الموالية لتركيا جراء العمليات العسكرية في ليبيا، نحو 351 مقاتل بينهم 20 طفل دون سن الـ 18، كما أن من ضمن القتلى قادة مجموعات ضمن تلك الفصائل.

يذكر أن القتلى من فصائل "لواء المعتصم وفرقة السلطان مراد ولواء صقور الشمال والحمزات وسليمان شاه"، ووفقا لمصادر المرصد فإن القتلى قتلوا خلال الاشتباكات على محاور حي صلاح الدين جنوب طرابلس، ومحور الرملة قرب مطار طرابلس ومحور مشروع الهضبة، بالإضافة لمعارك مصراتة ومناطق أخرى في ليبيا.