فيديو.. تركيا تواصل نقل آلاف المرتزقة إلى ليبيا

تواصل الاستخبارات التركية، عملية نقل المرتزقة من سوريا إلى ليبيا، رغم رفض الكثير من قادة الفصائل السورية، إرسال مقاتليها، حسبما ذكر تقرير لقناة "مداد نيوز" السعودية.

المرصد السوري لحقوق الإنسان، رصد وصول دفعات جديدة من المرتزقة السوريين إلى الأراضي الليبية، من بينهم مقاتلين سابقين في تنظيم داعش الإرهابي، عبر جسر جوي تركي، بعد تلقيهم التدريبات في معسكرات تركية.

وبلغ تعداد المجندين الذين وصلوا إلى الأراضي الليبية حتى الآن، نحو 8950 مرتزقا، في حين أن عدد المرتزقة الذين وصلوا المعسكرات التركية، بلغ نحو 3300 مرتزقا، يتلقون التدريبات قبل نقلهم لليبيا.

ومن بين المجندين، يوجد 150 طفلا، تتراوح أعمارهم بين الـ16 والـ18 عاما، غالبيتهم من فرقة "السلطان مراد"، أكثر الفصائل السورية ولاءً لتركيا.