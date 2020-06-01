تضامن النواب تناقش موازنة "القومي للمرأة"

قالت مايا مرسي، رئيس المجلس القومى للمرأة، إنّ المجلس أعد ورقة بشأن البرامج والسياسات المقترحة عن خطة مصر للاستجابة السريعة للاحتياجات الخاصة بالمرأة، أثناء انتشار فيروس كورونا المستجد، وجرى إرسالها إلى لرئيس مجلس الوزراء والوزراء المعنين، لتعد مصر هي الدولة الأولى على مستوى العالم التي تعد ورقة سياسية مقترحة تراعي احتياجات المرأة أثناء محاربة الفيروس.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة بمجلس النواب اليوم، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2020/2021، فيما يخص المجلس القومي للمرأة.

وأضافت مايا مرسي، أنّه جرى إطلاق النسخة الأولى والثانية من تقرير رصد السياسات والبرامج المستجيبة لاحتياجات المرأة خلال جائحة فيروس كورونا المستجد، والذي دشنه المجلس لرصد هذه السياسيات والبرامج، وتعد مصر الدولة الأولى على مستوى العالم التي أطلقت هذه الآلية لمتابعة جهود الدولة في هذا الصدد.

وأشارت إلى أنّه في دور استباقي لجمهورية مصر العربية، فوزارة الخارجية بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بقيادة تحرك دولي في الأمم المتحدة، لإيلاء الاهتمام لوضع النساء والفتيات أثناء مواجهة فيروس كورونا، إضافة إلى إطلاق استطلاع رأي المصريات حول فيروس كورونا في الفترة من 4 إلى 14 أبريل 2020 والتي أظهرت نتائجها أنّ الجائحة ساهمت في إحداث تغيير في نمط الحياة مقارنة بفترة ما قبل الجائحة.