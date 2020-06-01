ابرزها "استثمارية بنها" و"العبور الجديدة".. القليوبية تحتضن 7 مشروعات قومية

أعلنت الدكتورة أماني محمد إبراهيم مديرة المشروعات بمحافظة القليوبية، أنه جار العمل علي قدم وساق لافتتاح مشروعات كبرى بـ7 مجالات حيوية تبلغ تكلفتها الملايين لخدمة المواطن القليوبية، مشيرة إلى أن نسب التنفيذ بها تتراوح بين 90 إلى 100% في مجالات الاسكان والاستثمار والصناعة والاثار والتربية والتعليم والزراعة.

واضافت أن خريطة المشروعات الجديدة كالتالي في مجال الاستثمار انشاء المنطقة الاستثمارية ببنها بتكلفة مليار و125 مليون جنيه.

وفي مجال الصناعة تم الانتهاء من إنشاء المصنع الجديد لحديد التسليح بشركة الدلت للصلب بحي شرق شبرا الخيمة بتكلفة 163 مليون جنيه وفي مجال الاثار ترميم قصر محمد علي بتكلفة 155 مليون جنيه.

ولفتت انه في مجال الزراعة جري تطوير مجازر القناطر الخيرية وطوخ وقليوب بتكلفة 32 مليون جنيه وفي مجال التربية والتعليم انشاء مدارس متعددة بتكلفة 238.82 مليون جنيه و في مجال التموين انشاء صومعة عرب العليقات سعة 90 الف طن بالخانكة بتكلفة 335 مليون جنيه.

أضافت اماني انه في مجال الاسكان يتم انشاء مشروعات الجيل الرابع للمدن ومنها انشاء 219 عمارة اسكان اجتماعي بمنطقة الحرية بالعبور الجديدة بتكلفة 1.8 مليار جنيه بالاضافة الي مشروعات توسعات المدن الجديدة وتضمن انشاء 468 عمارة اسكان اجتماعي بمنطقة الحرية والكرامة وعمارات الاسكان الاجتماعي جنة وسكن مصر بالعبور بتكلفة مليار و800 مليون جنيه.