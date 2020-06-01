بريطانيا تعارض عودة روسيا إلى "G7"

أعلنت الحكومة البريطانية معارضتها عودة روسيا إلى مجموعة "G 7"، ومع ذلك أشارت إلى أن قرار وضع قائمة المدعوين يعود للدولة التي تستضيف القمة.

وقال المتحدث باسم رئيس الوزراء بوريس جونسون: "رئيس الوزراء يتوقع اقتراحات أمريكية مفصلة​​​. سنلقي نظرة على تفاصيل ما تقدمه الولايات المتحدة، وحسب التقليد فإن البلد الذي يترأس مجموعة الدول السبع هو الذي يدعو القادة الآخرين للمشاركة كضيوف في القمة"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأضاف المتحدث أن "بريطانيا لم تر أدلة على تغيير السلوك الذي يمكن أن يبرر عودة روسيا إلى مجموعة "G 7"، لتؤيد عودتها كعضو في المجموعة".

وأعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، في وقت سابق، أنه يعتزم تأجيل قمة مجموعة "G 7" حتى سبتمبر، ودعوة أربع دول إليها وهي روسيا والهند وكوريا الجنوبية وأستراليا.

المتحدث باسم الرئيس الروسي دميتري بيسكوف أعلن اليوم الاثنين، إن الكرملين لا يعرف حتى الآن تفاصيل فكرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن دعوة روسيا لحضور قمة مجموعة السبع "G 7"، وليس من الواضح ما إذا كانت هذه مبادرة رسمية.

يشار إلى أن مجموعة الدول "الثماني الكبار"، التي كانت روسيا عضوا فيها، تحولت في عام 2014 إلى مجموعة "السبع الكبار" بعد أن قررت دول "المجموعة" عدم المشاركة في قمتها المقررة آنذاك بمدينة سوتشي الروسية، واجتمعت في بروكسل من دون روسيا، وذلك على خلفية أحداث شبه جزيرة القرم.

هذا وتضم مجموعة "السبع الكبار" حاليا كلا من ألمانيا، الولايات المتحدة الأمريكية، كندا، اليابان، فرنسا، بريطانيا وإيطاليا.