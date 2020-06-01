"إلحاق العمالة": 1.5 مليون مصري يعودون من الخارج بعد استئناف الطيران

توقع عبدالرحيم المرسي نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة التجارية بالقاهرة، عودة مليون ونصف عامل مصري من الخارج عند فتح الخطوط الجوية، وأن يكون العدد الأكبر من العمالة العائدة بناء على رغبتهم في العودة إلى الوطن وليس بسبب الاستغناء عنهم.

وكشف "المرسي" عن أن أزمة كورونا أدت إلى تغير مسمى "الكفيل" إلى صاحب العمل، وميكنة كافة الإجراءات الخاصة بالسفر، وتقليل حجم الاوراق.

وأوضح أن شركات العمالة وضعت سيناريوهات خاصة بالمتغيرات المتعلقة بالأزمة، من خلال استيعاب عدد كبير من العمالة العائدة، وهم عمالة ماهرة في المشروعات القومية للدولة، واستبدال مهن بمهن أخرى، أي التركيز على نوعية معينة من العمالة التي ستطلبها الدول الفترة المقبلة، مطالباً وزارة القوى العاملة، بضرورة إضافة بند نشاط آخر لشركات إلحاق العمالة، بحيث تكون قادرة على إضافة نشاط الوظائف الداخلية ضمن نشاطاتها.

وأكد نائب رئيس شعبة إلحاق العمالة بغرفة التجارية بالقاهرة، توقف جميع شركات إلحاق العمالة بنسبة 100%، كما كشف عن عودة سوق العمل في الخارج وخاصة في الخليج لاستئناف العمل بعد عام من انتهاء أزمة كورونا.