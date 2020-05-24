الغرف التجارية: 60% إقبالا على الخضر والفاكهة ولجان لتتبع حركة السلع

قال المهندس إبراهيم العربي، رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن رؤساء الغرف التجارية بالمحافظات عقدوا عدة اجتماعات مع الشعب النوعية من أجل تتبع حركة السلع فى الأسواق تزامنا مع العيد.

وأكد لـ"الوطن" أن التقارير المبدئية للغرف كشفت عن انتعاشة كبيرة فى الأسواق فى حركة السلع والمنتجات قبيل العيد بيومين بنسبة تتجاوز 60% فى الخضر والفاكهة والأسماك والأسماك المملحة وتوافر السلع والمنتجات واستقرار أسعارها دون مغالاة، ولفت إلى أن كل الشكاوى التى وردت إلى غرف العمليات لا تخرج عن كونها بسبب النقل وضغط ساعات العمل مع وفرة السلع.

وبين أنه بالرغم من الشكاوى التى وردت إلى غرف العمليات إلا أنها الأقل بالمقارنة بالأعوام الماضية، نتيجة وفرة المعروض واستقرار الأسعار وانضباطها على عكس المتوقع خلال شهر رمضان وأيام عيد الفطر.

وأشار إلى انه تم التشديد على المخابز والمطاحن بتأمين الاحتياجات والعمل على مدار الساعة والالتزام بالقرار الوزارى الخاص بعمل المخابز والمطاحن أيام العيد على أن تقوم بالتناوب فيما بيها وفق القرار الوزارى المخصص للعطلة لمنع الانقطاع أو الانخفاض.

وقال رئيس "الغرف التجارية" إن محطات الوقود بالمحافظات وأصحاب مستودعات البوتاجاز من أكدوا توافر المنتجات بأسعار مناسبة، مشيدا بدور البنوك خلال الفترة الماضية من خلال التسهيلات البنكية وتوافر الدولار، ما أسهم في توافر السلع والمنتجات الأساسية ومنها الأدوية.

وأكد أن المجتمع التجاري بدأ استعداداته لتنفيذ خطة التعايش مع الفيروس، موضحا أن الفترة الماضية شهدت انتعاشا في بيع الماسكات والمطهرات فى الصيدليات بشكل كبير بعد زيادة الإنتاج من قبل الدولة وبأسعار مناسبة وفى متناول الجميع وهناك عروض على بيعها، مشددا على رغبة التجارة وحرصهم على تنفيذ كافة الإجراءات الوقائية من هذا الفيروس ومساندة الحكومة فى تنفيذ خطتها.