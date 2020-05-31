الغرف التجارية تنظم ندوة للمستوردين للمشاركة في معرض كانتون

ينظم الاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة المهندس إبراهيم العربي، ندوة تعريفية للتجار والمستوردين للمشاركة في الدورة 127 لمعرض كانتون الدولي، وذلك من خلال تطبيق zoom، يوم الأربعاء 3 يونيو 2020، لعرض كافة الخدمات المقدمة للتجار والمستثمرين على مدار 24 ساعة، وذلك خلال فترة المعرض من الفترة 16حتى 24 يونيو القادم.

وأكد المهندس إبراهيم العربي رئيس الاتحاد العام للغرف، ضرورة توطيد العلاقات التجارية بين مجتمعات ومؤسسات الأعمال في مصر ونظرائهم في الصين والمشاركة بالمعارض والمؤتمرات التجارية والاقتصادية لدراسة مشروعات تساعد على تطوير العلاقات بين البلدين وتساهم في زيادة التجارة البينية.

وشدّد على ضرورة أن تقوم حكومات الدول ومنظمات الأعمال على تمهيد الطريق لرجال الأعمال وإزالة العقبات التي تواجههم، وعلى رجال الأعمال استكمال الطريق لكي تنهض حياة الشعوب من أجل مستوى معيشة أفضل.

وقال إن المعارض تتيح الفرصة في فتح آفاق جديدة ومتعددة داخل الأسواق المصرية والصينية وتبادل السلع والمنتجات بين كلا البلدين.