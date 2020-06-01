"مايكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل".. كواليس تسجيل دويتو أحمد سعد وشاكوش

أعلن الفنان أحمد سعد، عن قرب طرح دويتو غنائي جمعه بالفنان حسن شاكوش، والذي يحمل اسم "مايكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل"، مؤكدًا أنه سيُطرح خلال الأيام القليلة المقبلة.

ونشر "سعد" مقطع فيديو عبر حسابه الشخصي على موقع الفيديوهات القصيرة "تيك أوك"، خلال تسجيل الأغنية، معلقًا عليها: "الدويتو قريبًا جدًا".

وتقول كلمات الأغنية: "أنا وسط الناس يتعمل لي مية حساب.. والشهم له مكان وسطنا لو حتى غاب.. إحنا الرجولة والأدب والاحترام.. معمول لنا في الجدعنة مليون كتاب.. مايكولش عيشنا وملحنا غير الأصيل.. لو ضاقت عليه في يوم على أخوه يميل.. كلمتنا واحد وعلى الأصول متربيين.. في أي حتة معروفين من غير دليل".

https://vm.tiktok.com/KEUxVN/