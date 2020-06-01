بالصور.. مدير وسط التعليمية فى الإسكندرية: الجميع ملتزم بارتداء الكمامة

حالة من الانضباط شهدتها أروقة إدارة وسط التعليمية في الإسكندرية، وذلك تنفيذًا لقرار لرئيس الوزراء بارتداء الكمامة داخل المؤسسات الحكومية حيث التزم جميع العاملين بالعمل داخل المؤسسة بارتداء الكمامة، ومنع جميع من السلام والأحضان والالتزام بكافة الاجراءات الاحترازية التى اتبعتها الدولة حيال فيروس كورونا.

وقالت الدكتورة ايمان شرف، مدير إدارة وسط التعليمية فى الإسكندرية، إن الإدارة التزمت بالتعليمات الخاصة بالاجراءات الاحترازية التي اعلنها مجلس الوزراء، بالاضافة إلي التعليمات المشددة لكافة العاملين بمنع دخول اى من المترددين او اولياء الأمور إلا بارتداء الكمامة.

وأضافت "شرف"، لـ"الوطن"، إن الجميع ملتزم بالقرار كما تم وضع كمامات علي الابواب وذلك لاعطاءها من قبل أفراد الأمن لمترددين من البسطاء أثناء دخوله الإدارة، لافته إلي تعليق البوسترات في كل مكان بالإدارة التعليمية.

وأشارت إلي أنه تم تخفيف العماله داخل مبني الإدارة وذلك تنفيذا للقرار مع الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية حفاظاً علي صحة وسلامة المواطنين.