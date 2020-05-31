خالطا "سحلول".. إصابة نائب ومستشار محافظ الإسكندرية بفيروس كورونا

أعلنت محافظة الإسكندرية، اليوم الأحد، إصابة كل من أحمد جمال نائب المحافظ، واللواء حمدي الحشاش، مستشار المحافظ، بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

وأفاد بيان صادر عن محافظة الإسكندرية، منذ قليل، أن نتائج تحليل مسحات المخالطين للحالة الإيجابية بديوان محافظة الإسكندرية الخاصة باللواء محمد سحلول، كشفت عن إصابة "جمال" و"الحشاش" بكورونا.

كانت محافظة الإسكندرية أجرت حصر لكافة المخالطين للواء محمد سحلول، مستشار المحافظ ورئيس وحدة التدخل السريع عقب اكتشاف إصابته بفيروس كورونا خلال فترة أجازة عيد الفطر المبارك

وأضاف البيان، أن اللواء حمدي الحشاش وأحمد جمال بصحة جيدة ويتلقيان العلاج اللازم.