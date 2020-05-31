بينها الإسكندرية وحلوان.. اعرف المدن الجامعية المخصصة لعزل مرضى كورونا

استكمالا للإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، عقد مجلس الوزراء اجتماعا للمجموعة الطبية اليوم، لمناقشة عدد من الملفات الخاصة بإجراءات التعامل مع التصدي لانتشار فيروس كورونا، وحضر الاجتماع الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي.

وأوضح وزير التعليم العالي، إجمالي عدد الحالات التي تلقت العلاج بالمستشفيات والمدن الجامعية المخصصة للعزل للمرضى المصابين بفيروس كورونا حتى 30 مايو، موضحا أنّها بلغت 5651 حالة، بينها 4093 حالة تماثلت للشفاء، و1509 حالة نشطة، و49 حالة وفاة.

وتستعرض "الوطن" أسماء المدن الجامعية المخصصة كمستشفيات للعزل، والتي تضم 3491 سريرا، كالتالي:

- المدينة الجامعية لجامعة الإسكندرية.

- المدينة الشبابية بأبو قير بإشراف طاقم طبي من جامعة الإسكندرية.

- المدن الجامعية التابعة لجامعة المنصورة.

- المدينة الجامعية لمدينة طنطا.

- المدينة الجامعية الخاصة بجامعة حلوان.

- المدينة الجامعية التابعة لجامعة أسيوط.

- المدينة الجامعية التابعة لجامعة كفر الشيخ.

- المدينة الجامعية التابعة لجامعة بني سويف.

- المدينة الجدامعية الخاصة بجامعة بنها.

- المدينة الجامعية الخاصة بجامعة جنوب الوادي.

- المدينة الجامعية لجامعة قنا.

- المدينة الجامعية الخاصة بجامعة المنوفية.

- المدينة الجامعية الخاصة بجامعة شبين الكوم.