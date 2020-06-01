شقيق نهال نبيل: ملتزمة في المنزل منذ شهر ولا نعرف سبب إصابتها بكورونا

تخضع الفنانة نهال نبيل، لعزل كامل هي ووالدتها بعد تأكد إصابتهما بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

اوضح الموزع خالد نبيل، شقيق "نهال"، لـ"الوطن"، أنهم لا يعرفون حتى الآن، السبب الرئيسي وراء إصابتهما بالفيروس، مشيرا الى أن شقيقته لم تخرج من منزلها خلال الشهر الماضي سوى مرة واحدة.

وأكد "نبيل" أن صحة شقيقته ووالدته جيدة، وملتزمتان بالعلاج، وطلب من الجمهور الدعاء لهما.

وبدأت نهال نبيل، مشوارها الفني في استوديو الفن عام 2003، وقدمها سيد حجاب، لياسر عبدالرحمن، لتغني تتر مسلسل "سارة" عام 2005، وغنت بعدها أغنيتين "بشوف بعيني" و"بعيش أوقات".

و قدمت "نهال" أول أغنياتها للسينما في نفس العام، لفيلم "بالعربي سندريلا"، ثم قدمت 5 أغنيات في فيلم "صياد اليمام" عام 2009.

وفي عام 2018، طرحت أولى ألبوماتها، وهو ألبوم "مفاجأة"، الذي تضمن 10 أغنيات مع شركة "مزيكا".

وكان آخر ما قدمته هو إخراج كليب "شامخ"، للفنانة أصالة نصري.