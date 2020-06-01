لبنان يستعد لفتح مطار رفيق الحريري مع تجهيز مراكز حجر صحي في المحافظات

عقد وزير الصحة اللبناني حمد حسن، اجتماعا مع الفرق الطبية بالوزارة للتحضير لمرحلة إعادة فتح مطار رفيق الحريري الدولي وتحديد الإجراءات الواجب اتخاذها مع قرب عودة حركة الملاحة الجوية، وكذلك رفع حالة الاستنفار تزامنا مع قرارات الحكومة بتخفيف القيود التي تضمنتها حالة التعبئة العامة للحد من انتشار وباء كورونا.

كانت الحكومة اللبنانية اتخذت، في شهر مارس الماضي، قرارا بإغلاق مطار بيروت وإيقاف حركة الطيران بصورة كاملة لمنع تفشي وباء كورونا، عدا الرحلات المخصصة لشحن البضائع والإجلاء الاستثنائي لتمكين اللبنانيين العالقين في الخارج من العودة، وذلك في إطار سلسلة من الإجراءات والتدابير الوقائية التي تضمنت إغلاقا عاما للبلاد بهدف منع حدوث عدوى مجتمعية.

وأكد الوزير حسن، خلال الاجتماع، أنه سيطلب من وزارة الداخلية تجهيز مركز حجر صحي في كل محافظة من محافظات لبنان، استعدادا لأي تطورات طبية في المرحلة المقبلة مع فتح المطار، وكذلك استباقا لموسم الإصابة بالأمراض التنفسية في الخريف المقبل.وجرى خلال الاجتماع التشديد على ضرورة الالتزام المجتمعي بإرشادات الوقاية والتعقيم والتباعد الاجتماعي، وعدم التمادي في التساهل أو الاستخفاف بهذه الإرشادات حرصا على عدم انتشار وباء كورونا.

كما تقرر الاستمرار في حملات المسح الميداني للمناطق اللبنانية من خلال إجراء الفحوصات المخبرية "بي سي آر" للمخالطين للمصابين وللمعرضين للإصابة بالفيروس، بما يتيح لوزارة الصحة المحافظة على صورة علمية وواضحة للواقع الوبائي والسرعة في السيطرة عليه في حال أظهرت النتائج الحاجة لذلك.

وسجل لبنان حتى الآن 1233 حالة إصابة بفيروس كورونا و27 حالة وفاة.