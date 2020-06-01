حزب الحرية: مستمرون في دعم المتضررين من أزمة كورونا

يواصل حزب الحرية المصري برئاسة الدكتور صلاح حسب الله، حملته لتخفيف تداعيات أزمة كورونا على المواطنين بتوزيع شنط مواد غذائية على الأسر المتضررة والعمالة اليومية.

وقال المهندس أحمد الكومي القيادي بالحزب، إن الحزب مستمر في حملاته الداعمة لجهود الدولة المصرية لتخفيف التداعيات السلبية لأزمة كورونا على المواطنين الأكثر تضرراً وبخاصة العمالة غير المنتظمة.

وأضاف الكومي أن الحزب في إطار التعاون مع الدولة لمواجهة أعباء فيروس كورونا وزع عددا من شنط السلع الغذائية على العماله غير المنتظمة واليومية المتعطلة بسبب انتشار كورونا في أسيوط، ومستمر فعاليات الحملة في باقي المحافظات.

وأكد أن حملة الحزب تأتي في إطار التكافل الاجتماعي ومستمرة حتى انتهاء أزمة كورونا التي يواجهها العالم.

وأوضح محمد أبو حطب أمين تنظيم الحزب بأسيوط، أنه خلال الفترة المقبلة، سيدشن الحزب عددا من المبادرات الخدمية للمجتمع منها توزيع كمامات على المواطنين في المراكز والقرى، وتوفير كميات من المواد الغذائية لتوزيعها على المتضررين من الجائحة والعمالة غير المنتظمة.