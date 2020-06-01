حصيلة وفيات فيروس كورونا في العالم تتجاوز حاجز الـ370 ألفا

أودى فيروس كورونا المستجد بما لا يقل عن 372.047 شخصا حول العالم منذ ظهوره في الصين في ديسمبر، وفق تعداد لوكالة "فرانس برس" استنادا إلى مصادر رسمية، اليوم.

وسُجّلت رسميّاً أكثر من 6.182.860 إصابة في 196 بلداً ومنطقة منذ بدء تفشي الوباء، تعافى منها 2.574.100 شخص على الأقل.

لا تعكس الأرقام إلّا جزءاً من العدد الحقيقي للإصابات، إذ إنّ دولاً عدّة لا تجري فحوصا إلاّ للحالات الأكثر خطورة، فيما تعطي دول أخرى أولوية في إجراء الفحوص لتتبع الذين يحتكون بالمصابين، ويملك عدد من الدول الفقيرة إمكانات فحص محدودة.

والولايات المتحدة، التي سجلت أول وفاة بكوفيد-19 مطلع فبراير، هي البلد الأكثر تضرراً من حيث عدد الوفيات والإصابات مع تسجيلها 104.383 وفاة من أصل 1.790.191 إصابة. وشفي ما لا يقل عن 444.758 شخصًا.

بعد الولايات المتحدة، الدول الأكثر تضرراً بالوباء هي المملكة المتحدة بتسجيلها 38.489 وفاة من أصل 274.762 إصابة تليها إيطاليا مع 33.415 وفاة (233.019 إصابة)، والبرازيل مع 29.314 وفاة (514.849 إصابة)، وفرنسا مع 28.802 وفاة (188.882 إصابة).

وحتى اليوم، أعلنت الصين (بدون احتساب ماكاو وهونج كونج) ما مجموعه 83.017 إصابة (16 إصابة جديدة بين الأحد والاثنين)، بينها 4634 وفاة بينما تعافى 78.307 أشخاص.