تخصيص مستشفى التأمين الصحي كعزل لخدمة مرضى فيروس كورونا في أسوان

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان أنه بالتنسيق مع وزارة الصحة وجامعة أسوان سيتم تخصيص مستشفى التأمين الصحى بمدينة أسوان لاستقبال وخدمة مرضى فيروس كورونا بكامل طاقتها بإجمالي 80 سريرا.

وكلف المحافظ بتحويل جميع المرضى المتواجدين بكافة أقسام المستشفى والذين يعانون من أمراض أخرى غير فيروس كورونا إلى مستشفي أسوان الجامعى لإستكمال وتلقى الرعاية الطبية والعلاجية المطلوبة حيث تصل السعة السريرية الحالية للمستشفى إلى 415 سريرا، بالإضافة إلى 300 سرير آخر بعد إنهاء مشروعات التوسعات الجارية.

ولفت إلى أنه بالتوازى سيتم إستقبال و حجز حالات الإصابة الإيجابية بكورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وغرب أسوان بدائرة مدينة ومركز أسوان، بجانب أبو سمبل الدولي، وأيضاً الحميات ونصر النوبة المركزي، ودراو المركزي، بالإضافة إلى الصدر وكوم أمبو المركزى ، فضلاً عن صدر وحميات إدفو والسباعية المركزي، فى حين سيتم تحويل الحالات الحرجة إلى مستشفى أسوان العزل بالصداقة الجديدة وهو الذى سيساهم فى توفير الخدمة العلاجية لمواطنى المحافظة بالشكل المطلوب.