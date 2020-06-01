وزيرة الثقافة تستقبل محمد منير لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية

استقبلت الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة، الفنان محمد منير، لدراسة تنفيذ عدد من المشروعات الفنية خلال الفترة المقبلة التي تهدف الى استثمار وتوجيه طاقات الشباب خلال فصل الصيف.

وأكدت عبد الدايم، أن الفنون الجادة وسيلة فاعلة لبناء الإنسان وتطوير المجتمع، مشيرة إلى قدرة القوى الناعمة على تحفيز أبناء الوطن لاستمرار العطاء بهدف تحقيق الازدهار المنشود، وأشادت باستجابة الفنان محمد منير الفورية والدائمة للتعاون مع وزارة الثقافة.

من جانبه، أبدى منير، استعداده للتعاون مع وزارة الثقافة في أي أنشطة وفعاليات من شأنها إعلاء قيمة الفن والمساهمة في خدمة الوطن.

وأكد أن الفن وسيلة فاعلة للتعبير عن الأفكار والمشاعر، بالإضافة إلى تعزيز الانتماء والولاء والمواطنة كرسالة هادفة يؤديها الفنان ضمن رسالاته المتعددة.